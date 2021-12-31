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В Минспорте отреагировали на травмы учениц Тутберидзе

Матыцин считает, что здоровье для спортсмена не приоритет
13:35, 31 декабря 2021
В Минспорте отреагировали на травмы учениц Тутберидзе Министр спорта РФ Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказал мнение о травмах в группе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Он считает, что в какой-то момент для спортсмена здоровье перестаёт быть приоритетом. Слова функционера приводит ТАСС.

Нагрузки в фигурном катании колоссальны. Помимо того что идёт большая нагрузка на ноги и спину, тренироваться приходится на льду. У Этери Тутберидзе в «Хрустальном» огромный поток, жёсткий режим конкуренции и при этом супермотивация, ведь спортсмены, которые попадают в её группу, максималисты, — сказал Матыцин.

В прошедшем сезоне три ученицы Тутберидзе получили травмы — участницы сборной России Дарья Усачёва, Александра Трусова и Алёна Косторная.

26 декабря Алина Загитова сорвала оба прыжка в показательном выступлении на чемпионате России.

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