В Минспорте отреагировали на травмы учениц Тутберидзе

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Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, что следила за успехами подруги Евгении Медведевой в спортивно-развлекательном проекте «Ледниковый период». Она отметила, что сильно переживала за двукратную чемпионку мира, так как её партнёром был не самый накаченный молодой человек — Даня Милохин, сообщает Sport24.

Я очень переживала за Женю — Даня не сильно накачанный человек и маленького роста. Я волновалась, но Женя меня успокоила. Так что всё хорошо, — сказала Бойкова. Медведева и рэп-исполнитель,...