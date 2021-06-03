Опасный прецедент: в лыжах и биатлоне появится новый «технический допинг»

Международные федерации лыжных видов спорта (FIS) и биатлона (IBU) накануне олимпийского сезона ввели частичный запрет на использование содержащих фтор мазей. Это решение может привести к дополнительным проверкам и дисквалификациям, а эффективность фторовых мазей будет побуждать команды нарушать запрет и, по сути, пользоваться «техническим допингом» для инвентаря. Разбираемся, как новые правила изменят лыжные виды спорта.

Полумеры в олимпийский сезон

Carl Sandin/Global Look Press

Разговоры о запрете фторосодержащих лыжных мазей начались ещё год назад, но из-за большого количества трудностей при проведении соревнований эта мера была отложена на год. Европейская комиссия посчитала, что фтор наносит слишком большой вред окружающей среде. К тому же работающие с ним сервисёры постоянно вдыхают вредные пары. Казалось бы, в чём проблема отказаться от вредных мазей и использовать более безопасные? Однако лучшие лыжные мази и парафины содержат в себе фтористые соединения. По оценкам некоторых специалистов, без фтора эффективность мазей будет на 30% ниже, что отбросит на шаг назад лыжные виды спорта. Кроме того, в настоящее время нет качественных методик, которые позволили бы определить использование фтора перед стартом и отличить его от старого фтора, нанесённого на структуру лыж в прошлые годы.

Ожидалось, что запрет на фтор будет отложен ещё на год, как раз из-за проблем с тестированием. К этому склонялись в FIS, однако идущий в фарватере новомодных веяний IBU, который даже запустил программу глобального противодействия изменению климата, ввёл частичный запрет. Поскольку международные федерации в этом деликатном экологическом вопросе предпочитают действовать согласованно, на полумеры была вынуждена пойти и FIS. Насколько они хороши, покажет время, но любое изменение правил игры в олимпийский сезон ведёт к риску манипуляций и, соответственно, несправедливых результатов.

Обе федерации ввели полный запрет на производство, транспортировку и применение всех продуктов, которые содержат С8 фторуглероды / PFOA. При этом продукты с низкоцепочечным фтором С6 будут по-прежнему разрешены к использованию. Кроме того, анонсировано внедрение технологии к 2022 году, которая будет мгновенно определять присутствие фторосодержащей лыжной мази. После того как она пройдёт апробацию и её эффективность будет доказана, международные федерации намерены ввести полный запрет на использование фтора. К этой цели они обещают стремиться.

Новый допинг и новые уловки

И хотя все ведущие лыжные страны уже год ведут разработки безфторовых мазей, пока эффективную альтернативу проверенной годами «химии» найти не удалось. Более того, мази с С8 в большинстве своём могут быть более эффективны, чем мази с С6. В связи с этим возникает соблазн нарушения этих правил и возникновения новых «допинговых» скандалов.

Во-первых, если тестирование покажет на лыжах наличие запрещённого фтора С8, какие будут приняты меры? Спортсмена не допустят к старту или даже дисквалифицируют, и насколько это решение будет справедливым? Если пострадавшая сторона сможет доказать в суде, что наличие запрещённого фтора связано с его использованием на этих же лыжах в прошлые годы, то возможны множественные иски к международной федерации, а в объективное выявление сильнейших и распределение олимпийских медалей вмешается ещё один субъективный фактор.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во-вторых, переход на новые технологии приведёт к тому, что возрастёт роль сервис-групп и новых наработок. В разработке технологических новинок в области подготовки лыж, например, в тёплую погоду Россия пока уступает законодателям мод — Норвегии, Франции и Швеции. Наконец, на фоне запрета фторовых мазей возрастет роль подготовки лыжных структур, а с этим из-за отсутствия шлифт-машины на этапах Кубка мира у российских биатлонистов в последние годы были проблемы.

Что делать внутри страны?

В лыжной и биатлонной сборных России традиционно высокая конкуренция, а отборочные всероссийские соревнования собирают десятки и даже сотни спортсменов. На каких условиях теперь должны проходить ключевые старты внутри страны? Ведь если дублировать правила FIS и IBU, то это приведёт к необходимости нести дополнительные затраты на контроль инвентаря и выявление потенциальных нарушителей. С учётом того, что допинговая проблема на внутреннем уровне всё ещё остаётся актуальной, это дополнительная головная боль и для Федерации лыжных гонок России, и для Союза биатлонистов России.

Если же всё оставить так, как есть, то может оказаться, что на российском снегу и старых, проверенных мазях лучше себя проявят одни спортсмены, а в Европе при жёстком контроле со стороны международных федераций они будут иметь бледный вид. Поэтому с точки зрения эффективности отбора его нужно проводить в условиях, максимально приближённых к соревновательным. В олимпийский же сезон желающих пойти ва-банк и нарушить запрет любой ценой будет хоть отбавляй, а потому своим поспешным решением международные федерации создают опасный прецедент и новую возможность для нечестной игры.