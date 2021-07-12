В Кремле заявили, что решение США по ОИ-2022 сложно назвать бойкотом

В Кремле считают, что решение США не отправлять официальную делегацию в Пекин на зимние Олимпийские игры 2022 года трудно назвать бойкотом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Трудно сказать, насколько это бойкот, потому что всё-таки Олимпиада проходит в достаточно жёстких условиях, связанных с пандемическими ограничениями. Если нам не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады, собственно, уже давно согласовала <...> вариант, когда официальные представители приглашаться не будут, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в настоящее время это «вопрос между китайскими организаторами и американцами». Также Песков подчеркнул, что главное — участие спортсменов в соревнованиях.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие.

Ранее заместитель генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин заявил, что в РФ желают всем участникам Олимпиады 2022 года в Пекине «найти консенсус на благо развития спорта». Как он сказал, в ситуации Игр бойкот не идёт на пользу ни одной из сторон.