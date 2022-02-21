Российские спортсмены выложились по полной на Олимпийских играх в Пекине, а завоевать все медали, как бы ни хотелось, невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя девятое место российской сборной в общем медальном зачёте на Олимпиаде. По мнению представителя Кремля, медальный зачёт — это неформальная вещь.

Это неформальный зачёт. Наши олимпийцы — молодцы, каждый выложился по полной. Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно. Кто-то был сильнее наших спортсменов, — заявил Песков.

На счету сборной России 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Победу на Олимпийских играх одержала команда Норвегии с 37 наградами: 16—8—13. На втором месте — Германия (12—10—5), на третьем — Китай (9—4—2).

Ранее Песков прокомментировал результаты женского фигурного катания. По его словам, в личном зачёте на Олимпиаде в Пекине выиграла сильнейшая спортсменка. Песков добавил, что президент России Владимир Путин не смотрел соревнования фигуристок.