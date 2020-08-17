В Казани пройдёт финал Кубка мира по плаванию в октябре 2021 года

Столица Татарстана примет финальный этап Кубка мира-2021 по плаванию. Соревнования пройдут с 28 по 30 октября. Календарь мероприятий опубликовала Международная федерация плавания FINA.
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С 1 по 3 октября состязания состоятся в Берлине, с 7 по 9 октября их примет Будапешт. Пятый этап пройдёт в Дохе с 21 по 23 октября. И наконец, в Казани с 28 по 30 октября состоится финал состязаний.
Как писал NEWS.ru, чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ отменён из-за COVID-19.
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