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В Казани пройдёт финал Кубка мира по плаванию в октябре 2021 года

17:54, 17 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столица Татарстана примет финальный этап Кубка мира-2021 по плаванию. Соревнования пройдут с 28 по 30 октября. Календарь мероприятий опубликовала Международная федерация плавания FINA.

Всего в рамках Кубка состоятся шесть соревнований. Первые два пройдут в сентябре в Сингапуре и китайском Цзинане, но их точные даты пока неизвестны. Затем из Азии Кубок мира переместится Европу.

С 1 по 3 октября состязания состоятся в Берлине, с 7 по 9 октября их примет Будапешт. Пятый этап пройдёт в Дохе с 21 по 23 октября. И наконец, в Казани с 28 по 30 октября состоится финал состязаний.

Как писал NEWS.ru, чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ отменён из-за COVID-19. 

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