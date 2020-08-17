В Казани пройдёт финал Кубка мира по плаванию в октябре 2021 года

https://static.news.ru/photo/2dfe8c50-e09d-11ea-931a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столица Татарстана примет финальный этап Кубка мира-2021 по плаванию. Соревнования пройдут с 28 по 30 октября. Календарь мероприятий опубликовала Международная федерация плавания FINA.

Всего в рамках Кубка состоятся шесть соревнований. Первые два пройдут в сентябре в Сингапуре и китайском Цзинане, но их точные даты пока неизвестны. Затем из Азии Кубок мира переместится Европу.

С 1 по 3 октября состязания состоятся в Берлине, с 7 по 9 октября их примет Будапешт. Пятый этап пройдёт в Дохе с 21 по 23 октября. И наконец, в Казани с 28 по 30 октября состоится финал состязаний.

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