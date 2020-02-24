https://static.news.ru/photo/7110083a-571c-11ea-aaf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeferson Gaspar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Этап Мировой серии Международного паралимпийского комитета (IPC) по плаванию, который должен был пройти в Италии, отменили из-за вспышки коронавируса.

Мы сожалеем, что этот ключевой этап на пути в Токио-2020 был отменён, но здоровье и благополучие наших атлетов — наш главный приоритет во все времена, — заявил представитель IPC Кристиан Хольц, которого цитирует пресс-служба Международного паралимпийского комитета.

Этап должен был пройти с 27 февраля по 1 марта в коммуне Линьяно-Саббьядоро. При этом сборная России уже находится в Италии и пока не покинула страну.

Ранее три матча чемпионата Италии по футболу были перенесены на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса. Министр спорта Винченцо Спадафора решил отменить все спортивные мероприятия, запланированные на 23 февраля в регионах Венето и Ломбардия, писал NEWS.ru.