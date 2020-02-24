Этап Мировой серии Международного паралимпийского комитета (IPC) по плаванию, который должен был пройти в Италии, отменили из-за вспышки коронавируса.
Мы сожалеем, что этот ключевой этап на пути в Токио-2020 был отменён, но здоровье и благополучие наших атлетов — наш главный приоритет во все времена, — заявил представитель IPC Кристиан Хольц, которого цитирует пресс-служба Международного паралимпийского комитета.
Этап должен был пройти с 27 февраля по 1 марта в коммуне Линьяно-Саббьядоро. При этом сборная России уже находится в Италии и пока не покинула страну.
Ранее три матча чемпионата Италии по футболу были перенесены на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса. Министр спорта Винченцо Спадафора решил отменить все спортивные мероприятия, запланированные на 23 февраля в регионах Венето и Ломбардия, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен