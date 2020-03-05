https://static.news.ru/photo/f90a8c30-5eef-11ea-939f-fa163e074e61_660.jpg Велогонка «Страде Бьянке» Фото: Fabio Ferrari/Lapresse.Lapresse/Global Look Press

Итальянская классическая велогонка «Страде Бьянке» (Strade Bianche), входящая в календарь Мирового тура, отменена из-за опасности распространения коронавируса, сообщает пресс-служба соревнований.

Компания-организатор всех крупных профессиональных велогонок в Италии RCS Sport на совещании с мэром города Сиене решила, что не сможет гарантировать условий, требующихся для проведения спортивных мероприятий согласно указу председателя Совета министров Италии.

Таким образом, отменены две гонки, назначенные на 7 марта — Strade Bianche (мужская гонка) и Strade Bianche Women Elite (женская).

RCS Sport подаст запрос в Международный союз велосипедистов (UCI) о назначении новой даты.

В Италии приостановлены спортивные мероприятия на 30 дней из-за ситуации с распространением вируса. Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса, писал NEWS.ru.