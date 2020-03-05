Итальянская классическая велогонка «Страде Бьянке» (Strade Bianche), входящая в календарь Мирового тура, отменена из-за опасности распространения коронавируса, сообщает пресс-служба соревнований.
Компания-организатор всех крупных профессиональных велогонок в Италии RCS Sport на совещании с мэром города Сиене решила, что не сможет гарантировать условий, требующихся для проведения спортивных мероприятий согласно указу председателя Совета министров Италии.
Таким образом, отменены две гонки, назначенные на 7 марта — Strade Bianche (мужская гонка) и Strade Bianche Women Elite (женская).
RCS Sport подаст запрос в Международный союз велосипедистов (UCI) о назначении новой даты.
В Италии приостановлены спортивные мероприятия на 30 дней из-за ситуации с распространением вируса. Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен