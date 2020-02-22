https://static.news.ru/photo/5db1d784-5558-11ea-b428-fa163e074e61_660.jpg Ситуация у отеля сборной РФ по биатлону в Антхольце Фото: Артем Кузнецов/ТАСС

Итальянские полицейские обыскали гостиничные номера членов российской сборной по биатлону на основании ордера прокуратуры г. Больцано из-за подозрений в употреблении допинга. Об этом сообщили в отделении Корпуса карабинеров автономной провинции.

По словам представителя Корпуса, отель проверяли сотрудники подразделения карабинеров по охране здоровья (NAS) Тренто по ордеру больцанской прокуратуры.

Обыски были произведены из-за подозрений в отношении одного из российских спортсменов и его тренера в допинге, — сказал собеседник ТАСС.

Он подчеркнул, что следственные действия на данный момент продолжаются и пояснил, что они предусмотрены законом после ужесточения уголовного кодекса. В 2018 году в него внесли поправки, касающиеся употребления запрещённых препаратов. При этом прокуратура г. Больцано комментировать ситуацию отказалась.

Ранним субботним утром итальянские полицейские пришли обыскивать одну из гостиниц Антхольца, где разместились российские биатлонисты. Причиной, как сообщил NEWS.ru глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, послужило обращение Международного союза биатлонистов (IBU), в котором было сказано, что тренер Логинова Александр Касперович скрывается под чужой аккредитацией и провозит на ЧМ запрещённые препараты. Посольство РФ в Италии уже связалось с итальянским МИДом и аппаратом главы Совета министров страны и потребовало объяснить сложившуюся ситуацию. В свою очередь глава Минспорта Олег Матыцин поручил запросить всю информацию об инциденте у СБР.

Как писал NEWS.ru, российский биатлонист Александр Логинов примет участие в мужской эстафетной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце, несмотря на ситуацию с обысками.