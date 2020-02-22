https://static.news.ru/photo/b327cb5e-555f-11ea-84d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв считает, что российского биатлониста Александра Логинова хотят оговорить в нарушении антидопинговых правил.

Я считаю, что это может быть оговор; если действительно нет никаких замечаний, мы обязаны оказать спортсменам поддержку. Победы Логинова не дают спокойно спать нашим соперникам по спорту. Думаю, его опять попытаются обвинить в допинге, — цитирует Свищёва ТАСС.

Он отметил, что правоохранительные органы Италии должны прийти к правильному решению и объяснить произошедший инцидент.

Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.