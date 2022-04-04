В Госдуме предложили вручить Симону Фуркаду российское гражданство

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова опубликовала в Telegram-канале переписку с норвежским журналистом, который предложил ей ответить на критику главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Спортсменка потребовала, чтобы репортёр не лез в дела русских. Ранее Вяльбе заявила, что у Степановой звёздная болезнь, так как она слишком часто выступает на телевидении.

Последнее, что меня волнует, это какой-то норвежский репортёр, желающий «дать мне шанс объясниться». Вы хотели комментарий? Пожалуйста: не лезьте не в своё дело, русские между собой отлично разберутся, спасибо большое...