В Госдуме предложили вручить Симону Фуркаду российское гражданство

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова предложила вручить российское гражданство Симону Фуркаду, сообщает РБК. Ранее французский биатлонист заявил, что получил много негативных сообщений в соцсетях из-за поддержки спортсменов из России.
Фуркад просто повёл себя как спортсмен очень правильно. Однако если его очень сильно затравят во Франции, то мы всегда протянем ему руку помощи, если что-то будет плачевно и его слова будут неприемлемы для государства и граждан Франции, — сказала Журова.
Она отметила, что если Фуркад изъявит желание получить российское гражданство, то его поддержат.
Ранее Фуркад рассказал о том, что на чемпионате мира среди юниоров поддержал российских спортсменов. Он разрезал флаг Франции и прикрепил его на вакс-кабину как российский триколор. Это было сделано после того, как организаторы турнира в США убрали изображение флага России с вакс-кабины.