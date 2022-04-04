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В Госдуме предложили вручить Симону Фуркаду российское гражданство

Журова заявила, что Россия готова протянуть руку помощи затравленному Симону Фуркаду
13:10, 04 апреля 2022
В Госдуме предложили вручить Симону Фуркаду российское гражданство Симон Фуркад Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова предложила вручить российское гражданство Симону Фуркаду, сообщает РБК. Ранее французский биатлонист заявил, что получил много негативных сообщений в соцсетях из-за поддержки спортсменов из России.

Фуркад просто повёл себя как спортсмен очень правильно. Однако если его очень сильно затравят во Франции, то мы всегда протянем ему руку помощи, если что-то будет плачевно и его слова будут неприемлемы для государства и граждан Франции, — сказала Журова.

Она отметила, что если Фуркад изъявит желание получить российское гражданство, то его поддержат.

Ранее Фуркад рассказал о том, что на чемпионате мира среди юниоров поддержал российских спортсменов. Он разрезал флаг Франции и прикрепил его на вакс-кабину как российский триколор. Это было сделано после того, как организаторы турнира в США убрали изображение флага России с вакс-кабины.

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