В Госдуме отреагировали на историческую победу гимнасток на ОИ-2020

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму, по делам молодежи Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru прокомментировала первое место сборной России в женском командном многоборье.

Мы, конечно, ждали больших результатов и сюрпризов от наших гимнастов, пловцов, тхэквондистов, стрелков. Но то, что сейчас происходит, это нечто особенное. Чувство гордости переполняет! Превозмогая все трудности, несправедливости. Просто молодцы, — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

В командном женском многоборье Россию представляли Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова. В финале гимнастки заработали 169.528 балла.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин в финале командного многоборья по спортивной гимнастике завоевали золотую медаль на Олимпиаде в Токио.