В Госдуме объяснили, почему биатлонистам не удалось взять золото в эстафете

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв в разговоре с NEWS.ru отреагировал на бронзу сборной России по биатлону в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Кричали сейчас, пытались как-то поддержать наших ребят. Но норвежец оказался настоящей машиной, на последних метрах вырвал победу. Очень обидно. Видно было, что наш биатлонист устал. Но он вёл до конца, лидировал. Это говорит о том, что наш биатлон вышел из достаточного долгого локдауна, проблемного процесса. Это позитивный момент. Однозначно мы поздравляем наших спортсменов, — сказал Свищёв.

По мнению депутата, на финальном отрезке российскому спортсмену «не хватило «физики». Эстафету закрывал Эдуард Латыпов.

После последней стрельбы, когда были у нас промахи, а норвежцы и французы отстрелялись хорошо, чуть-чуть начали переживать. Всё-таки не хватило «физики». Усталость сказалась. Могли ли повлиять на результат погодные условия? На погодные не нужно ссылаться, они для всех одинаковые. Снег, свет, ветер — всё одинаковое. Здесь это ни при чём, — заключил он.

В составе сборной РФ выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россияне отстали от победителя на полторы секунды. Латыпов убежал с последнего огневого рубежа на первом месте, но не смог сохранить преимущество.

Выиграла гонку сборная Норвегии, за которую выступали Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё. При этом Экхофф зашла на три штрафных круга. Столько же кругов было и у французской команды, в составе которой были Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе.

Ранее в соревнованиях у лыжниц победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Она стала лучшей в скиатлоне 7,5 + 7,5 км. Серебро досталось российской лыжнице Наталье Непряевой.