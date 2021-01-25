Лебедев оценил соревнования по художественной гимнастике среди юношей

https://static.news.ru/photo/fc726294-5f0c-11eb-a22d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал проведение соревнований по художественной гимнастике среди юношей.

У меня как у человека, выросшего в СССР, мужские соревнования по художественной гимнастике и синхронному плаванию, мягко говоря, вызывают улыбку на лице, — отметил Лебедев, слова которого приводит Sport24.

Он также добавил, что подобные нововведения «не вызовут никакой радости» у общественности. Тем не менее мир движется вперёд и его нельзя ограничивать, заключил депутат Госдумы РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала проведение соревнований по художественной гимнастике среди юношей.

По её словам, в спорте не может быть деления на парней и девушек. Художественная гимнастика — это спорт для всех, заключила заслуженный тренер СССР.