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Лебедев оценил соревнования по художественной гимнастике среди юношей

15:54, 25 января 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал проведение соревнований по художественной гимнастике среди юношей.

У меня как у человека, выросшего в СССР, мужские соревнования по художественной гимнастике и синхронному плаванию, мягко говоря, вызывают улыбку на лице, — отметил Лебедев, слова которого приводит Sport24.

Он также добавил, что подобные нововведения «не вызовут никакой радости» у общественности. Тем не менее мир движется вперёд и его нельзя ограничивать, заключил депутат Госдумы РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала проведение соревнований по художественной гимнастике среди юношей.

По её словам, в спорте не может быть деления на парней и девушек. Художественная гимнастика — это спорт для всех, заключила заслуженный тренер СССР.

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