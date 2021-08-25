В Госдуме оценили результаты российских пловцов на старте Паралимпиады

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru оценила выступление российских пловцов на старте Паралимпийских игр в Токио. Наши спортсмены в первый день турнира завоевали шесть медалей: три золотые, одну серебряную и две бронзовые.

Журова отметила, что каждый спортсмен, который едет на Паралимпиаду, может вернуться домой с медалью.

Старт пловцов на Паралимпиаде могу назвать очень удачным. У нас ещё много видов, где Россия может завоевать медали. Мы пропустили прошлую Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро из-за разных допинговых скандалов. Поэтому сейчас наши спортсмены выступают с особым желанием. В Лондоне у нас было очень хорошее место в медальном зачёте — стали вторыми. Надеюсь, сейчас тоже поборемся за попадание в тройку, — сказала депутат в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Паралимпиада стартовала 24 августа в Токио. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября. Церемония открытия прошла без зрителей, поскольку в Токио действует чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Участие в празднике приняли 163 сборные, команды ещё 20 стран отказались присутствовать на спортивном параде.

Ранее сообщалось, что пловчиха Валерия Шабалина принесла сборной России первую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Она выиграла на дистанции 100 м баттерфляем.