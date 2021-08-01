В Госдуме отреагировали на скандал с белоруской Тимановской на Олимпиаде

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев считает, что обсуждать ситуацию, в которой оказалась белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, нет смысла. Ранее стало известно, что спортсменку насильно вывезут с Олимпиады в Токио после скандального поста на её странице в Instagram.
Это не наше государство. Сам факт обсуждения белорусских спортсменов российскими СМИ — полная глупость. Это дело Белоруссии. Почему мы должны в это вмешиваться? Или обсуждать? Или думать об этом? Не знаем мы, у Белоруссии свои законы, у нас — свои. Я не вижу предмета для обсуждения со стороны России. Почему нас это должно волновать? — сказал Лебедев корреспонденту NEWS.ru.
В сторис спортсменка заявила, что не должна выступать в эстафете 4×400, однако её уведомили об обратном. Она связала это с действиями чиновников, которые, по её мнению, «облажались», из-за чего у девочек не оказалось шанса выступить на первой в жизни Олимпиаде. После этого стало известно, что она попросит политическое убежище в Европе. Однако в Олимпийском комитете Белоруссии назвали причины решения — это связано с заключением врачей, которые определили эмоционально-психологическое состояние легкоатлетки. Сама спортсменка это отрицает.