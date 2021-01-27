FSA приняла извинения Большунова после инцидента на финише

https://static.news.ru/photo/0492e874-6096-11eb-b4dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Newspix24/Global Look Press

Финская лыжная ассоциация (FSA) приняла извинения российского лыжника Александра Большунова после инцидента в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти, сообщил президент FSA Маркку Хаапасалми.

Мы принимаем извинения Федерации лыжных гонок России и Александра Большунова за произошедшее. В будущем мы хотим наслаждаться честными соревнованиями без происшествий, которые не имеют отношения к лыжному спорту, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, ранее Большунов впервые публично высказался об инциденте во время финиша эстафеты на этапе Кубка мира. Он признался, что сожалеет о своём поведении.

На финише россиянин сначала задел палкой подрезавшего его на финишной прямой финна Йони Мяки, а затем врезался в него уже после финиша. Российскую команду дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей. Ситуация получила продолжение, в финскую полицию поступили заявления, многие видные представители лыжного сообщества осудили его.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев резко раскритиковал людей, пожалевших, что Большунов не повёл себя ещё агрессивнее, назвав их идиотами.