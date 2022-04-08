В Финляндии предложили изменить правила фигурного катания из-за Валиевой

Финский юрист Лаури Тарасти предложил отстранять тренеров несовершеннолетних фигуристок, попавшихся на допинге, сообщает Helsingin Sanomat. Он считает, что юные спортсмены не всегда понимают, какие препараты им дают.

Важно понять, что входит в обязанности тренера. Несовершеннолетний может и не понимать, что ему дают, и обычно не может достать определённые вещества — как в случае с Камилой Валиевой и лекарствами для улучшения работы сердца, — заявил юрист.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине спортсменка оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин.

9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09 балла) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры.