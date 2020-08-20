В Финляндии отменён турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy

https://static.news.ru/photo/3143cc06-e2fd-11ea-9562-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalle Parkkinen/Global Look Press

Из-за пандемии коронавируса финским властям пришлось отменить соревнования серии «Челленджер» Finlandia Trophy в городе Эспоо. Об этом сообщили организаторы турнира.

В связи с текущей ситуацией с COVID-19 правительство Финляндии решило ужесточить ограничения на передвижения, в связи с чем совет Финской ассоциации фигурного катания (FFSA) решил отменить Finlandia Trophy в той форме, в которой его предполагалось провести, — пояснили организаторы.

FFSA сожалеет, что мероприятие как таковое не может состояться, но ассоциация готова провести турнир виртуально. В пресс-службе турнира также рассказали о ведущихся на эту тему переговорах.

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