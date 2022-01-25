В ФФККР отреагировали на замену Михаила Коляды на Олимпиаде в Пекине

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что серебряный призёр олимпийских игр 2018 года в командном турнире фигурист Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирус. Эта информация приведена на сайте организации. Ранее стало известно, что российский фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе сборной России на Игры-2022 в Пекине.

Несколько дней назад Михаил Коляда почувствовал себя неважно. Всё это время фигурист не тренировался и не катался вместе с своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Михаил Коляда стал...