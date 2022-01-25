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В ФФККР отреагировали на замену Михаила Коляды на Олимпиаде в Пекине

Президент ФФККР о замене Коляды: очень сожалеем, но в такое время мы живём сейчас
15:39, 25 января 2022
В ФФККР отреагировали на замену Михаила Коляды на Олимпиаде в Пекине Александр Горшков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков в разговоре с NEWS.ru прокомментировал решение о замене в составе сборной на Олимпиаду в Пекине Михаила Коляды на Евгения Семененко. По его словам, ситуация обидная, но таковы реалии нашего времени.

Ранее стало известно, что у Михаила Коляды обнаружили коронавирус перед вылетом на предолимпийские сборы в Красноярск.

Очень сожалеем. Обидно, что такое произошло, но в такое время мы живём сейчас. Насколько это большая потеря для сборной, покажут только соревнования, — сказал Горшков.

Олимпийские игры пройдут в период с 4 по 20 февраля.

Также сообщалось, что на тренерском совете Федерации фигурного катания России (ФФКР) прошло голосование по поводу участия фигуриста Михаила Коляды в командном турнире. На нём было рекомендовано не включать спортсмена в командный турнир Олимпийских игр в Пекине.

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