В ФФККР отреагировали на замену Михаила Коляды на Олимпиаде в Пекине

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков в разговоре с NEWS.ru прокомментировал решение о замене в составе сборной на Олимпиаду в Пекине Михаила Коляды на Евгения Семененко. По его словам, ситуация обидная, но таковы реалии нашего времени.
Ранее стало известно, что у Михаила Коляды обнаружили коронавирус перед вылетом на предолимпийские сборы в Красноярск.
Очень сожалеем. Обидно, что такое произошло, но в такое время мы живём сейчас. Насколько это большая потеря для сборной, покажут только соревнования, — сказал Горшков.
Олимпийские игры пройдут в период с 4 по 20 февраля.
Также сообщалось, что на тренерском совете Федерации фигурного катания России (ФФКР) прошло голосование по поводу участия фигуриста Михаила Коляды в командном турнире. На нём было рекомендовано не включать спортсмена в командный турнир Олимпийских игр в Пекине.