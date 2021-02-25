В ФФККР оценили перспективы Медведевой на участие в Олимпиаде-2022

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Состав сборной России на чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию, который пройдёт с 22 марта по 28 марта в Стокгольме (Швеция), будет оглашён 1 марта после финала Кубка страны.

«Обещанные квоты» — плохо звучит. Есть спортивные принципы, которые мы соблюдаем, поэтому не очень корректно говорить, что у нас есть какие-то обещанные места. Что Александра Трусова, что танцевальный дуэт Тиффани...