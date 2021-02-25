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В ФФККР оценили перспективы Медведевой на участие в Олимпиаде-2022

15:46, 25 февраля 2021 17
Евгения Медведева Евгения Медведева Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Федерация фигурного катания России на коньках (ФФККР) высказала мнение по поводу перспектив двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Оценивать перспективы — неблагодарное дело. Каждый спортсмен индивидуален, поэтому делать какие-то прогнозы не стоит. Евгения Медведева — великая спортсменка с большими амбициями. У неё огромная мотивация не просто вернуться к соревнованиям, а завоевать медали. Всё будет зависеть от начала нового сезона, — сказал генеральный директор ФФККР Александр Коган на пресс-конференции.

Состав сборной России на чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию, который пройдёт с 22 марта по 28 марта в Стокгольме (Швеция), будет оглашён 1 марта после финала Кубка страны, писал NEWS.ru.

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