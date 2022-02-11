В Америке захотели привлечь россиян к ответственности за допинг Валиевой

В Америке захотели привлечь россиян к ответственности за допинг ВалиевойГлава антидопинговой службы США захотел привлечь россиян к ответственности за допинг Валиевой
Глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил о возможном привлечении российских спортсменов к ответственности после положительной допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает Reuters.
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Ранее в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, сданной перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин.
Российское антидопинговое агентство временно отстранило 15-летнюю Валиеву от соревнований, но позже разрешило ей участвовать в Олимпийских играх. МОК намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.