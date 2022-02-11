В Америке захотели привлечь россиян к ответственности за допинг Валиевой

Тренеры Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков (слева направо) во время тренировки российской спортсменки, члена сборной России (команда ОКР) Камилы Валиевой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине

Глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил о возможном привлечении российских спортсменов к ответственности после положительной допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в действие может вступить так называемый закон Родченкова, подписанный в США в 2020 году. Согласно ему, на спортсменов не из США может быть наложен штраф в размере $1 млн и тюремное заключение сроком до 10 лет, если их результаты, добытые с помощью допинга, повлияли на результаты американских спортсменов. Ответственность также предусматривается для тех, кто причастен к положительным допинг-пробам спортсменов.

Ранее в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, сданной перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин.

Российское антидопинговое агентство временно отстранило 15-летнюю Валиеву от соревнований, но позже разрешило ей участвовать в Олимпийских играх. МОК намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.