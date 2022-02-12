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В Америке вышла статья в поддержку Валиевой

В Америке вышла статья в поддержку Валиевой
17:30, 12 февраля 2022
В Америке вышла статья в поддержку Валиевой Камила Валиева Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Американское издание The Washington Post выпустило статью, в которой поддержало российскую фигуристку Камилу Валиеву. В материале приводится мнение, что спортсменку не за что наказывать. 

Нет совершенно никаких доказательств того, что с трудом заметный след безвредного препарата под названием «триметазидин» дал Валиевой хоть какое-то преимущество или что она принимала его умышленно. Зато есть неопровержимые свидетельства того, что она уже сейчас является величайшей фигуристкой своего времени, а может, и за всё время, — написала журналистка Салли Дженкинс.

По её мнению, история Валиевой лишь показала порочность и токсичность Всемирного антидопингового агентства, его бесконечные юридические проволочки и случайные обвинения. Также журналистка считает, что лично Валиева ни в чём не виновата. 

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.

Запрет на выступления был снят РУСАДА 9 февраля. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство намерены обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

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