В Америке вышла статья в поддержку Валиевой

Американское издание The Washington Post выпустило статью, в которой поддержало российскую фигуристку Камилу Валиеву. В материале приводится мнение, что спортсменку не за что наказывать.

Нет совершенно никаких доказательств того, что с трудом заметный след безвредного препарата под названием «триметазидин» дал Валиевой хоть какое-то преимущество или что она принимала его умышленно. Зато есть неопровержимые свидетельства того, что она уже сейчас является величайшей фигуристкой своего времени, а может, и за всё время, — написала журналистка Салли Дженкинс.

По её мнению, история Валиевой лишь показала порочность и токсичность Всемирного антидопингового агентства, его бесконечные юридические проволочки и случайные обвинения. Также журналистка считает, что лично Валиева ни в чём не виновата.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.