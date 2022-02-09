«Ужас какой-то»: Бестемьянова о допинге у российского фигуриста

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала NEWS.ru ситуацию с подозрением в допинге одного из российских фигуристов. Она назвала ситуацию ужасом. Имя подозреваемого фигуриста не называлось.

Это ужас какой-то. Нужно получить официальную информацию. Пока говорить что-либо нет смысла. У нас нет на руках никаких результатов тестов, — сказала Бестемьянова.

Новость о подозрении одного из российских фигуристов в допинге появилась в среду, 9 февраля. Из-за этого была отложена церемония награждения призёров командного турнира.