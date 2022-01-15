«Утритесь, мрази!»: хореограф группы Тутберидзе о серебре Щербаковой на ЧЕ

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков на странице в Instagram эмоционально ответил хейтерам после триумфального достижения сборной России на чемпионате Европы. Ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал на турнире в Таллине.

Утритесь, мрази! — написал Железняков и опубликовал фото Валиевой, Щербаковой и Трусовой.

Позже на его странице появилась ещё одна публикация. Она была посвящена серебру Анны Щербаковой.

Я сказал вам, сволочи, хейтеры, эта девочка достойна! Теперь живите с этим, уроды, — написал он.

Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла чемпионат Европы. По сумме двух программ фигуристка набрала 259,06 балла. На втором месте расположилась Анна Щербакова. Её суммарный результат составил 237,42 балла. Бронза турнира досталась Александре Трусовой. Она набрала за обе программы 234,36 балла.

После короткой программы на чемпионате Европы в Таллине, когда Щербакова сорвала каскад и расположилась на промежуточном четвёртом месте, в Сети начались разговоры о том, насколько правильно отправлять ученицу Тутберидзе на Олимпиаду в такой форме. Многие призывали заменить Щербакову на Туктамышеву.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, выиграли чемпионат Европы — 2022 по фигурному катанию. За произвольный танец фигуристы получили 130,07 балла. Общая сумма составила 217,96 балла. Турнир проходит в Таллине.