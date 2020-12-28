Уткин посетовал, что при Тутберидзе фигурное катание лишилось груди и попы

Спортивный комментатор Василий Уткин в ходе интервью поделился мнением касательно состояния современного женского одиночного катания.
По его словам, он совсем не согласен с популярным мнением, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе смогла сделать данную спортивную дисциплину ещё прекраснее.
Прекраснее не стало. Из него (фигурного катания. — NEWS.ru) исчезли грудь и попа, — отметил Уткин, слова которого приводит Sports.ru.
Комментатор также добавил, что именно у Тутберидзе, как правило, катаются подростки. А вот спорить, верно ли такое решение или нет, — это уже совсем другая история, подытожил Уткин.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший ассистент тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, двукратный призёр чемпионата России Сергей Добрин рассказал о своеобразных методах работы наставницы.
По словам Добрина, он навсегда запомнил момент, когда Тутберидзе стала критиковать его за руководство одной из юных фигуристок.