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Уткин посетовал, что при Тутберидзе фигурное катание лишилось груди и попы

19:27, 28 декабря 2020 18
Василий Уткин Василий Уткин Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Спортивный комментатор Василий Уткин в ходе интервью поделился мнением касательно состояния современного женского одиночного катания.

По его словам, он совсем не согласен с популярным мнением, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе смогла сделать данную спортивную дисциплину ещё прекраснее.

Прекраснее не стало. Из него (фигурного катания. — NEWS.ru) исчезли грудь и попа, — отметил Уткин, слова которого приводит Sports.ru.

Комментатор также добавил, что именно у Тутберидзе, как правило, катаются подростки. А вот спорить, верно ли такое решение или нет, — это уже совсем другая история, подытожил Уткин.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший ассистент тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, двукратный призёр чемпионата России Сергей Добрин рассказал о своеобразных методах работы наставницы.

По словам Добрина, он навсегда запомнил момент, когда Тутберидзе стала критиковать его за руководство одной из юных фигуристок.

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