Уткин матом отреагировал на решение IBU

Журналист Уткин назвал решение IBU по приостановке членства СБР поспешным
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
14:35, 29 марта 2022
Журналист Василий УткинФото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Журналист Василий Уткин негативно отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР). Он навал это решение поспешным и нелогичным. Своими мыслями журналист поделился в Telegram-канале.
До первого биатлонного старта больше чем полгода. Так куда ж вы спешите, ##### (плохие люди)? Кого вы опередить пытаетесь, чему тон задать? — написал Уткин.
29 марта IBU приостановил членство Союза биатлонистов России (CБР) и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу. В IBU организации отметили, что обе организации нарушили гуманитарные обязательства.
2 марта Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) отстранил от участия на этапах Кубка мира российских и белорусских спортсменов.
Ранее сообщалось, что двукратная победительница Олимпийских игр по биатлону Анфиса Резцова заявила, что не понимает причин отстранения российских спортсменов от международных стартов. Обладательница двух Кубков мира выразила желание услышать чёткое объяснение от чиновников, какие законы нарушили российские спортсмены.