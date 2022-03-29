Уткин матом отреагировал на решение IBU

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин позитивно отреагировал на откровенную фотосессию двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Он отметил, что фигуристка растёт, и ей пора уже было начинать «подобные движения», сообщает Sport24.

Жене тоже когда-то надо было начинать подобные движения. Всё правильно делает. Она растёт, пора уже. Скоро и замуж, и детей заводить. Умничка, люблю красивых женщин, — заявил Жулин. О фотосессии...