Сергей Устюгов, Йоханнес Клебо и Александр Большунов Сергей Устюгов, Йоханнес Клебо и Александр Большунов Фото: Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в спринте классическим стилем в рамках этапа многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо (3 минуты 3,78 секунды). Отставание Устюгова составило 0,7 секунды. Бронзу завоевал ещё один россиянин — Александр Большунов (+1,33).

Ранее Устюгов завоевал серебряную медаль в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе «Тур де Ски», писал NEWS.ru.

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