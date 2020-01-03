Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в спринте классическим стилем в рамках этапа многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо (3 минуты 3,78 секунды). Отставание Устюгова составило 0,7 секунды. Бронзу завоевал ещё один россиянин — Александр Большунов (+1,33).
Ранее Устюгов завоевал серебряную медаль в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе «Тур де Ски», писал NEWS.ru.
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