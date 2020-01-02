https://static.news.ru/photo/28aac51a-2d89-11ea-bf50-fa163e074e61_660.jpg Фото: sergei86m/instagram

Лыжник Сергей Устюгов может сняться с соревнования «Тур де Ски», так как его жена ждёт ребёнка. По его словам, роды должны пройти 10 января.

Однако они могут случиться раньше. В этом случае спортсмену придётся думать о возвращении в Россию, передаёт Expressen.

Нужно подождать, тогда посмотрим, что я решу: остаться или поехать домой, в Россию. Но мы надеемся, что это произойдёт после «Тур де Ски», — подчеркнул он.

Как ранее информировал NEWS.ru, российские лыжники заняли все призовые места на этапе в Тоблахе в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Победу одержал Сергей Устюгов, вторым и третьим стали Иван Якимушкин и Александр Большунов.