Успех в борьбе и трагедия Шубенкова: итоги дня на Олимпиаде

Очередной соревновательный день принес России всего две медали, однако одна из них оказалась высшего достоинства — отличился борец Муса Евлоев. Однако и без россыпи наград 3 августа получилось богатым на события. Рассказываем об основных из них.

Курс на медали

День на Олимпиаде для российских поклонников спорта начался обнадеживающе. Мужская сборная России по волейболу ожидаемо сломила сопротивление канадцев, но игра, несмотря на сухой счёт по партиям, получилась для россиян очень тяжёлой. В каждом сете североамериканцы навязывали борьбу и буквально зубами вгрызались в набранные очки, однако российская команда всё же взяла верх.

В полуфинале россиян ждёт испытание куда серьёзнее — действующий олимпийский чемпион Бразилия. Лёгкая победа над южноамериканцами на групповом этапе нынешних Игр (3:0) никого не должна вводить в заблуждение. По-настоящему турнир начинается с плей-офф, а уровень бразильцев очень высок, так что на площадке стоит ждать настоящей битвы.

В полуфинал Олимпиады также пробились российские ватерполистки, которые в красивом стиле победили сборную Австралии. Россиянки здорово оборонялись и достаточно продуктивно атаковали, что позволило им завершить матч с преимуществом в один мяч 9:8. У сборной России были шансы оторваться от соперника и избежать нервной концовки, но разве так интересно?

В полуфинале россиянкам предстоит встретиться с грозными американками, которые уничтожили нашу команду в матче группового этапа — 18:5. Однако, как было сказано выше, в плей-офф всё может сложиться совсем по-другому.

AP Photo/Mark Humphrey/ТАСС

Медведь под танком

Долгожданную 13-ю золотую медаль в копилку сборной России принёс борец греко-римского стиля Муса Евлоев по прозвищу Ингушский танк. В финале ему достался действующий олимпийский чемпион Артур Алексанян, который капитулировал перед россиянином. Возможно, не лучший поединок спортсмена по прозвищу Белый медведь был связан с травмой бедра, полученной в прошлой встрече, но Евлоева это волновать не должно. Российский спортсмен отлично отработал и завершил встречу с комфортным преимуществом — 5:1.

Подпортить отличное настроение российским болельщикам решил Алексанян, который после поединка выдал очень странную реплику о том, что в борьбе могут побеждать исключительно россияне. Во-первых, только по этим Играм мы знаем, что это далеко не так, а во-вторых, не очень понятно, чем не доволен армянин. Явные судейские ошибки в его поединке с Евлоевым найти сложно.

Муса евлоев и Артур Алексанян Wang Yuguo/XinHua/Global Look Press

В шаге от победы

Шанс на два золота появился у россиян в боксе. Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазев стали участниками решающих поединков в весовых категориях до 91 и 57 килограммов соответственно.

Тяжеловес достаточно уверенно победил представителя новой Зеландии Дэвида Ньику, но один из судей, который представлял Аргентину, имел свой взгляд на поединок. К счастью, его решение не стало судьбоносным, но Гаджимагомедов не смог оставить поведение арбитра без комментариев.

Видимо, в телефоне он смотрел другой поединок. Таких арбитров нужно отстранять от работы, дисквалифицировать. Только так бокс станет более честным. По ходу боя понимал, что я впереди по очкам, — заявил российских боксер.

В поединке Батыргазиева с представителем Кубы Ласало Альваресем всё было очень плотно, но россиянин взял верх с небольшим преимуществом. К счастью, здесь обошлось без судейских скандалов.

Альберт Батыргазиев и Ласаро Альварес AP Photo/Themba Hadebe/ТАСС

Дембельский аккорд

Подошли к концу соревнования у спортивных гимнастов. В заключительный день были разыграны три комплекта наград. Бронзовой медалью российских болельщиков порадовал Никита Нагорный, который отлично выполнил программу на перекладине. Однако его конкуренты хорват Тин Србич и японец Даики Хашимото идеально исполнили ещё более сложные программы, благодаря чему обошли россиянина.

За медаль мог зацепиться и Давид Белявский в упражнении на брусьях. Спортсмен здорово отработал на снаряде, но конкуренты снова были лучше за счёт сложности. Итогом стало лишь пятое место.

Рассчитывать на медаль позволяла сложность программы Владиславы Уразовой в упражнении на бревне. Однако 16-летняя девушка не справилась с волнением и провалила программу. Несколько грубых ошибок не только лишили её шанса на награду, но и отбросили на последнее, восьмое место.

В центре внимания в этом виде программы была Симона Байлз, которая после череды отказов решила вернуться на Олимпиаду и выступить в последнем виде программы. Американка выглядела спокойной и так же спокойно выполнила сложнейшую программу. Однако судьи выше оценили мастерство двух китайских спортсменок, которые обошли Байлз. Главный ньюсмэйкер этих игр осталась с бронзой.

Непреодолимый барьер

Российским поклонникам лёгкой атлетики не позавидуешь. Страна не представлена в большинстве видов программы, но и там, где представлена, пока всё складывается отвратительно. Хорошего результата на Играх ожидали от Сергея Шубенкова в беге с барьерами, но он даже не выступил на Олимпиаде!

Спортсмен снялся за несколько минут до старта квалификационного забега, так как почувствовал боль в ахилловом сухожилии. Оказалось, что травму он получил ещё за десять дней до отъезда в Токио, но врачам удалось добиться прогресса в лечении. Однако в самый важный момент повреждение вновь напомнило о себе. Очередной удар для талантливого российского легкоатлета, карьера которого складывается очень непросто.

В ВФЛА заявили, что знали о травме и надеялись на лучшее. В федерации также отметили, что не имели возможности произвести замену до старта Игр.