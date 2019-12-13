Российское фигурное катание получило серьёзный удар — Алина Загитова решила приостановить свою спортивную карьеру, спортсменка заявила, что ей нужна мотивация, чтобы выходить на старт и отдаваться своей программе полностью.

Решение сильнейшей фигуристки несколько обескураживает — чемпион мира не должен сдаваться в середине сезона. Ты либо начал дело и довёл его до конца, либо не надо браться вообще. Но оказалось, что Загитова могла уйти из спорта даже чуть раньше, лишь разговоры с Этери Тутберидзе продлили карьеру спортсменки на приличный срок.

Это решение, к сожалению, не принималось случайно. Алина говорила о нём последние полтора года. И это время, пока она продолжала соревноваться, бороться за звание лучшей спортсменки в мире, было очень сложным, — сказала Тутберидзе, тренер Загитовой, в эфире Первого канала.

Она также добавила, что не думает, что спортсменка сможет жить без фигурного катания, но не особо верится — молодые дарования уже так подпирают, что на льду становится очень жарко. Да, когда видишь прогрессирующих с космической скоростью Трусову и Щербакову, то потихонечку руки начинают опускаться, психология победителя сходит — тут надо уметь принимать неудачи.

Этери Тутберидзе, Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда ты на своём пути обыграл всех и вся, вставал на первую ступень на чемпионатах мира и Европы, брал золото Олимпиады и становился лучшим в финале Гран-при, сложно найти в себе силы, чтобы продолжать выходить на лёд. Всё, все челленджи уже выполнены. Зачем ломать себя? Тем более что не так давно Загитова получила достаточно серьёзную травму бедра, которая, видимо, выбила из неё остатки любви к соревновательной деятельности.

Не ухожу. Но не участвую в чемпионате России в Красноярске. Сразу хочу пояснить, что я не претендую ни на чемпионат Европы или мира без отбора. Всегда отбиралась по спортивному принципу. У меня сейчас всё есть в жизни. А должно чего-то не хватать. Мне нужно вернуть желание выходить на старт. Спортсмены, которые прошли этот путь, меня поймут, — сообщила Загитова в эфире Первого канала.

Мы помним, как многие говорили, что Медведевой надо заканчивать, что Алина поставит крест на карьере Евгении. Но та взяла и выпорхнула из уютной родной России в такую далёкую Канаду, придумала себе новый вызов в жизни и продлила карьеру. Чем не подсказка для чемпионки мира? Чем не инструкция к действию? Та же Елизавета Туктамышева, которую многие несколько лет назад пытались сдать в утиль фигурного катания, переосмыслила свою жизнь, смогла собраться с мыслями и «перезапуститься». Пусть она не штампует по 7–10 четверных, как 14-летние оппонентки, но она показывает красоту и изящество своего вида спорта, показывает женственность.

Алина Загитова Сергей Булкин/NEWS.ru

У неё не будет стартов, но будут шоу. Она не уходит в никуда, как это было с Липницкой, но нет уверенности в том, что эта пауза не приведёт к окончательному завершению карьеры. Загитова — большой молодец, трудяга и умница, но даже таким одарённым людям иногда нужен отдых, время для себя. А ещё впереди будут сдача ЕГЭ и поступление в институт. Фигуристка хочет, чтобы он был спортивным. Но мы всё равно будем верить, что вся эта жизнь не сможет отдалить её от спорта настолько, чтобы коньки покрылись паутиной. Возвращайся, Алина. Мы будем тебя ждать.