Ушкина: даже если позовут в сборную России, выберу Румынию

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Чемпионка России в гонке преследования Наталья Ушкина заявила, что даже если получит приглашение в сборную России не будет его рассматривать, так как приняла для себя окончательное решение продолжать выступления в команде Румынии и уже получила гражданство страны.

Мне ничего не говорили о возможном включении в сборную, но я уже перешагнула эту черту и от своего не отступлю. Сейчас все вопросы моего перехода решает румынская федерация, я не в курсе нюансов перехода. Мне кажется, что этот факт помог мне раскрепоститься на этих соревнованиях. Я не боялась показать плохой результат, — приводит слова Ушкиной спецкор NEWS.ru.

Также спортсменка рассказала, как готовилась к этому выступлению на чемпионате мира в Ханты-Мансийске и проводила этот сезон.

Полсезона до нового года я готовилась одна под руководством моего мужа. Готовилась я полностью за свой счёт, так как уже оформляла румынское гражданство, но после нового года мне в мордовской команде дали ствол, патроны и возможность ездить на соревнования. За это я им благодарна и постаралась выступить хорошо, — отметила Ушкина.

Как сообщал NEWS.ru, представительница Мордовии Наталья Ушкина одержала победу в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске. С одним промахом она преодолела 10-километровую дистанцию за 30.39,1 минуты.