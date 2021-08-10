«Унижает и растаптывает меня»: Сидорова высказалась о лёгкой атлетике

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова высказалась о лёгкой атлетике. На странице своего Instagram россиянка призналась, что спорт вызывает у неё смешанные чувства: унижает и растаптывает, но в то же время заряжает и мотивирует.

Две стороны медали. Можно ли одновременно так сильно любить что-то и ненавидеть? Каждый день этот спорт унижает и растаптывает меня, заставляет чувствовать себя не способной ни на что, пустым местом, а на следующий день так сильно заряжает, вдохновляет, возвышает, мотивирует быть лучшей версией себя и приносит столько счастья, — написала Сидорова.

Она добавила, что эти ощущения возникают регулярно и похожи на бесконечный круг. Спортсменка отметила, что ей хочется «выйти из этого круга в нужный момент».

30-летняя легкоатлетка в финальной части Игр сумела с первого раза преодолеть высоты: 4,5 м, 4,7 м, 4,8 м, 4,85 м. В пятом прыжке она поставила отметку в 4,9 м. Однако обе попытки выполнить не удалось. Тогда она решила поднять планку ещё выше — 4,95 м, но и с этой высотой справиться не смогла. Олимпийской чемпионкой стала представительница США Кэти Наджотт, которая единственная из спортсменок сумела покорить 4,90 м.