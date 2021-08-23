«Умру американкой»: Баюл об отказе получать украинское гражданство

Фото: instagram.com/oksanabaiul

Завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Токио израильская гимнастка Линой Ашрам рассказала, чем она отличается от других спортсменок. Её слова приводит портал Israelhayom.

По мнению девушки, её уникальность заключается в цвете кожи и взгляде. Я не русская, но всё же добиваюсь успехов, — подчеркнула Ашрам. Она также рассказала, что её с 14 лет...