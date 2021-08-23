«Умру американкой»: Баюл об отказе получать украинское гражданство
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
20:37, 23 августа 2021
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана БаюлФото: instagram.com/oksanabaiul
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл прокомментировала свой отказ от гражданства Украины. Своим мнение Баюл поделилась на странице в Instagram.
Ранее бывшая фигуристка призналась, что отказалась от украинского гражданства.
Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой, — написала Баюл.
Оксана Баюл является олимпийской чемпионкой (1994), чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994) и заслуженным мастером спорта Украины.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 1994 года в фигурном катании Оксана Баюл высказалась о критике в свой адрес со стороны российских СМИ.