Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Колчина

На 92-м году жизни умерла олимпийская чемпионка 1964 года, семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Алевтина Колчина. Об этом сообщила эстонская газета Postimees.

По данным издания, Колчина скончалась 1 марта. Причина смерти не называется.

Алевтина Колчина являлась чемпионкой Олимпийских игр — 1964 в Инсбруке в эстафете 3×5 километров. На тех Играх она стала бронзовым призёром в гонке на 5 километров. Кроме того, на счету Колчиной было серебро Олимпиады-1956 в Кортина-д'Ампеццо и две бронзы Олимпиады-1968 в Гренобле. Также спортсменка семь раз становилась чемпионкой мира и 13 раз — чемпионкой СССР.

Муж Алевтины Павел Колчин был первым в СССР призёром Олимпиады по лыжам. Он стал обладателем бронзовой награды на Играх 1956 года на дистанции 30 километров.

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