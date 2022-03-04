Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Колчина

На 92-м году жизни умерла олимпийская чемпионка 1964 года, семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Алевтина Колчина. Об этом сообщила эстонская газета Postimees.
По данным издания, Колчина
Алевтина Колчина являлась чемпионкой Олимпийских игр — 1964 в Инсбруке в эстафете 3×5 километров. На тех Играх она стала бронзовым призёром в гонке на 5 километров. Кроме того, на счету Колчиной было серебро Олимпиады-1956 в Кортина-д'Ампеццо и две бронзы Олимпиады-1968 в Гренобле. Также спортсменка семь раз становилась чемпионкой мира и 13 раз — чемпионкой СССР.
Муж Алевтины Павел Колчин был первым в СССР призёром Олимпиады по лыжам. Он стал обладателем бронзовой награды на Играх 1956 года на дистанции 30 километров.
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