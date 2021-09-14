Умер рекордсмен мира в метании молота Седых

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Президент России Владимир Путин заявил, что разберётся, почему паралимпийцы не получают автомобили BMW после успешных выступлений на Играх, в отличие от своих коллег-олимпийцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Золотым, серебряным и бронзовым медалистам Олимпийских игр вручают новые автомобили, а вот паралимпийцам — сертификаты. Члены паралимпийской сборной поинтересовались, почему так происходит. А почему нет? Честно говоря, я исходил из...