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Умер рекордсмен мира в метании молота Седых

15:09, 14 сентября 2021
Умер рекордсмен мира в метании молота Седых Юрий Седых Фото: Юрий Набатов/ТАСС
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Двукратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике в дисциплине «метание молота» Юрий Седых умер в возрасте 66 лет, по предварительным данным, от сердечного приступа. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент НОК Украины, многократный рекордсмен по прыжкам с шестом Сергей Бубка.

Мировой рекорд Седых 86,74 м, который он установил в 1986 году, не побит до сих пор. Он является победителем Олимпийских игр 1976-го и 1980 года, также в его активе серебро Игр 1988 года, одна золотая и одна серебряная медали чемпионатов мира, три золотых награды чемпионатов Европы.

Глубоко скорбим о кончине Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота всё ещё не побит, — сказал Бубка.

По предварительным данным, причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что легкоатлет Дильшод Назаров из Таджикистана, олимпийский чемпион в метании молота, дисквалифицирован на два года за употребление допинга. От соревнований Назарова отстранили ещё в 2019 году, когда в его допинг-пробе для чемпионата мира 2011 года обнаружили запрещённые вещества.

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