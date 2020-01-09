Пресс-атташе Минспорта Калининградской области Дмитрий Иванов сообщил, что 54-летний регбист Виктор Корочкин скончался. Он умер после продолжительной болезни.
Корочкин играл за клуб «Слава» и ВВА им. Ю. А. Гагарина. В Калининградской области основал международный турнир «Балтийский шторм».
Прощание со спортсменом пройдёт 10 января на Николо-Архангельском кладбище в Московской области.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший вице-президент и владелец хоккейного клуба «Спартак» Гелани Товбулатов умер в Москве от рака лёгких.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен