https://static.news.ru/photo/4cdfda82-32da-11ea-9baf-fa163e074e61_660.jpg Виктор Корочкин Фото: rugby/vk.com

Пресс-атташе Минспорта Калининградской области Дмитрий Иванов сообщил, что 54-летний регбист Виктор Корочкин скончался. Он умер после продолжительной болезни.

Корочкин играл за клуб «Слава» и ВВА им. Ю. А. Гагарина. В Калининградской области основал международный турнир «Балтийский шторм».

Прощание со спортсменом пройдёт 10 января на Николо-Архангельском кладбище в Московской области.

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