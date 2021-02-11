Умер хореограф Евгения Плющенко и Алексея Ягудина

https://static.news.ru/photo/31fad80a-6c7e-11eb-b796-96000091f725_660.jpg Александр Степин Фото: Академия Русского Балета им. А.Я. Вагановой/vaganovaacademy.ru

Скончался заслуженный артист России, хореограф и преподаватель Александр Степин.

Артист много работал в балете, однако наибольшей славы ему удалось добиться в фигурном катании. Степин был хореографом-постановщиком таких знаменитых спортсменов, как Евгений Плющенко и Алексей Ягудин.

Им восторгались не только у нас в фигурном катании, он был яркой фигурой и в мире классического балета, — рассказал тренер Алексей Мишин.

По его словам, в последнее время Степин сильно болел, из-за чего не мог проводить занятия у студентов, также ему пришлось отменить танцевальные постановки, передаёт Пятый канал.

Александр Степин родился 18 августа 1952 года в Ленинграде. В 1960 году поступил в ЛАХУ имени Вагановой, а после окончания был принят в труппу «Хореографические миниатюры». С 1986 года он преподавал в академии актёрское мастерство. С 1996 года Степин являлся хореографом-постановщиком программ и номеров в фигурном катании. В 2000 году мужчине присвоили звание заслуженного тренера РФ.

Ранее в возрасте 84 лет скончался известный хореограф, народный артист России Николай Боярчиков. Заведующий балетной труппой Пермского театра оперы и балета Виталий Дубровин назвал Боярчикова профессионалом своего дела и светлым человеком. По его словам, время работы с Боярчиковым можно было назвать золотым веком Пермского театра оперы и балета. Он вспомнил, что вместе с прославленным хореографом были поставлены «Испанские миниатюры», с которыми труппа впервые выехала на зарубежные гастроли. Тогда постановка получила шикарные отзывы, подчеркнул Дубровин, писал NEWS.ru.