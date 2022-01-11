Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Алябьев

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев скончался в возрасте 70 лет. У экс-спортсмена была сильная простуда и проблемы с лёгкими, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, Алябьев скончался в ночь на 11 января. Место и время прощания со спортсменом сообщат позднее.

Анатолий Алябьев завоевал две золотые медали на зимней Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде в эстафете и в индивидуальной гонке. Также на Играх-1980 он взял бронзу в спринте.

Ранее стало известно, что российская лыжница Нина Рочева умерла в возрасте 73 лет. Она являлась серебряным призёром зимних Олимпийских игр 1980 года в лыжных гонках. Как отметило Министерство культуры и спорта Республики Коми, кроме спортивных достижений Нина Рочева «запомнится своей добротой, чуткостью, скромностью и отзывчивостью».