Украинского чемпиона ОИ-2018 затравили за слова о России

Украинский фристайлист, чемпион зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Александр Абраменко стал объектом оскорблений со стороны соотечественников после того, как не стал называть Россию «агрессором». Атлета обвинили в отсутствии критического мышления и предложили пройти спецкурс по истории Украины.

Поводом для нападок со стороны пользователей соцсетей стало интервью Абраменко порталу Tribuna, в котором он выразил недоумение, что две соседние страны не могут договориться по тем или иным вопросам.

В то же время он заявил о существовании «третьих и четвёртых сторон», которым может быть выгоден конфликт между Москвой и Киевом, а также назвал неоднозначными отношения между российскими и украинскими атлетами.

В ответ спортсмен получил множество гневных и оскорбительных сообщений со стороны пользователей.

Прямо хрестоматийный пример как информационной войны, так и отсутствия критического мышления. Может быть, хотя бы для спортсменов-призёров необходимо подготовить спецкурс по истории Украины? — возмутились в комментариях.

33-летний Абраменко завоевал золотую медалей Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в соревнованиях фристайлистов в дисциплине «акробатика». Второе место занял китаец Цзу Цзунъян, третье — россиянин Илья Буров.

Ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих объяснилась за очередное совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене. Снимок был сделан после финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. Скандал разгорелся, когда Магучих и Ласицкене сфотографировались вместе на Олимпиаде в Токио. Подобный жест украинской спортсменки был негативно воспринят на родине.