Украинским биатлонистам не разрешили стрелять в гонке на чемпионате страны

Смешанная эстафета на чемпионате Украины по биатлону прошла без стрельбы.
Соревнования состоялись 28 декабря в Буковеле (Ивано-Франковская область). Как
В итоге первыми финишировали представители Харьковской области. Они на 38 секунд опередили команду Черниговской области. Биатлонисты из Сумской области замкнули тройку сильнейших с отставанием от лидеров в 41 секунду.
Российские биатлонисты уже на протяжении 39 гонок не могут завоевать медали на международных стартах. Впервые в истории сборная РФ не только не приблизилась к подиуму в декабре, но и не поднималась выше десятого места в личных гонках.
Как передавал NEWS.ru, министр спорта России Олег Матыцин объяснил неудачи команды системными ошибками.