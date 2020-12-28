Украинским биатлонистам не разрешили стрелять в гонке на чемпионате страны

https://static.news.ru/photo/c50fa7c4-4924-11eb-8ee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Смешанная эстафета на чемпионате Украины по биатлону прошла без стрельбы.

Соревнования состоялись 28 декабря в Буковеле (Ивано-Франковская область). Как передаёт Biathlon.com.ua, организаторы чемпионата были вынуждены запретить участникам использовать винтовки, так как стрельбище на стадионе признали несоответствующим стандартам безопасности. При этом спортсмены всё равно несли оружие за спиной во время гонки.

В итоге первыми финишировали представители Харьковской области. Они на 38 секунд опередили команду Черниговской области. Биатлонисты из Сумской области замкнули тройку сильнейших с отставанием от лидеров в 41 секунду.

Российские биатлонисты уже на протяжении 39 гонок не могут завоевать медали на международных стартах. Впервые в истории сборная РФ не только не приблизилась к подиуму в декабре, но и не поднималась выше десятого места в личных гонках.

Как передавал NEWS.ru, министр спорта России Олег Матыцин объяснил неудачи команды системными ошибками.