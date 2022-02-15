Украинский журналист похвалил Щербакову за «победу» в короткой программе

Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Анна Щербакова выступает с короткой программой женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине

Украинский комментатор Виталий Волоча отреагировал на выступление женщин в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Он похвалил фигуристку Анну Щербакову за первое место, хотя она показала только второй промежуточный результат. Выступление Камилы Валиевой, которая выиграла короткую программу, он проигнорировал. Пост украинского комментатора доступен в Twitter.

Хороший прокат, Щербакова. Чистое первое место и небольшое преимущество над Трусовой. Если Александра Трусова не откатает всю программу идеально и не выполнит все четверные, то Щербакова заберёт золото без проблем, — написал Волоча.

Российская фигуристка Камила Валиева, ранее обвинённая в употреблении допинга, выиграла короткую программу на Олимпийских играх в Пекине. За свой прокат она получила 82,16 балла. На втором промежуточном месте расположилась Анна Щербакова, набрав 80,20 балла. На третьем — японка Каори Сакамото (79,84). Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, заняла четвёртое место (74,60).

Произвольная программа у женщин состоится 17 февраля в 13:05 мск.

Ранее сообщалось, что украинский комментатор Виталий Волоча назвал российскую фигуристку Камилу Валиеву «читеркой на допинге» и предрёк ей золотую медаль в соревновании женщин на Олимпийских играх в Пекине, которую через полгода отдадут другой команде.