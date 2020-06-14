Украинский волейболист Пашицкий получит российское гражданство

https://static.news.ru/photo/70d41d32-aee4-11ea-9cad-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Пашицкий Фото: kuzbassvolley/instagram.com

Украинский игрок петербургского волейбольного клуба «Зенит» Дмитрий Пашицкий в ближайшее время получит российское гражданство.

Вопрос с российским паспортом решён, — цитирует спортсмена ТАСС.

Пашицкий отметил, что если поступит вызов в сборную России, он будет готов его принять, но при этом он считает, что российские блокирующие — сильнейшие в мире.

Накануне Пашицкий перешёл из «Кузбасса» в «Зенит». Ранее блокирующий выступал в эстонских, польских и французских клубах.

Ранее NEWS.ru писал, что российский спортсмен Алексей Спиридонов, покинувший уфимский волейбольный клуб «Урал», может продолжить карьеру в одной из зарубежных команд. Агент 31-летнего волейболиста Дмитрий Резванов сообщил, что на данный момент ведутся переговоры.