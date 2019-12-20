Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал тяжелоатлета из Украины Алексея Торохтия за применение запрещенных препаратов на Олимпиаде-2012, которая прошла в Лондоне.
За свой проступок 33-летний спортсмен лишён золотой медали Игр, а также получил двухлетнюю дисквалификацию. В его анализах обнаружен препарат дегидрохлорметилтестостерон, сообщается в пресс-релизе МОК.
Теперь Торохтий обязан в ближайшее время вернуть МОК золотую медаль. Комитет также предложил Международной федерации тяжелой атлетики пересмотреть все результаты соревнований, в которых спортсмен участвовал за весь период своей карьеры.
Отметим, что на данный момент представители олимпийского комитета занимаются перепроверкой проб Игр в Лондоне.
Ранее NEWS.ru писал, что легкоатлеты из Украины могут не попасть на предстоящие Олимпийские игры.
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