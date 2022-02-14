Украинский комментатор назвал Валиеву «читеркой на допинге»

Украинский комментатор Виталий Волоча назвал российскую фигуристку Камилу Валиеву «читеркой на допинге» и предрёк ей золотую медаль в соревновании женщин на Олимпийских играх в Пекине, которую через полгода отдадут другой команде. Своими мыслями журналист поделился на странице в Twitter.

Включайте завтра телевизор в 12:00 по Киеву и посмотрите, как читерка на допинге выигрывает фигурку у женщин. Но когда будете смотреть, то помните, что у неё эту медаль заберут и отдадут другой через полгода, — сказал комментатор.

Соревнования женщин стартуют 15 февраля в 13:05.

Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате РФ в Санкт-Петербурге. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.

Запрет на выступления был снят 9 февраля после заседания Дисциплинарного антидопингового комитета, действующего независимо от РУСАДА. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде.

CAS 14 февраля не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российская фигуристка допущена до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.