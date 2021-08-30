Украинский бегун отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, завоевавший серебро на Паралимпиаде в Токио в беге на 100 метров в классе Т35, отказался фотографироваться на церемонии награждения с российскими спортсменами.
Победитель соревнований Дмитрий Сафронов и занявший третье место Артём Калашян хотели сделать совместное фото призёров, но Цветов к ним не подошёл. Поэтому россияне сфотографировались только вдвоём.
Паралимпийская сборная России на данный момент занимает третье место в медальном зачёте. В активе команды 61 медаль: 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая.
Паралимпиада стартовала 24 августа в Токио. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября.
Ранее сообщалось, что российский атлет Денис Гнездилов установил мировой рекорд и получил золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Он занял первое место в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см.