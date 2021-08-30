Украинский бегун отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами

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Генеральный продюсер телеканала «Матчч ТВ» Тина Канделаки высказалась по поводу бывшего спортивного комментатора Василия Уткина. Её не устраивает, что нынешний блогер часто высказывается о телеканале, где она работает. Свой выпад Канделаки опубликовала в Telegram-канале.

Василий Уткин всё больше напоминает маньяка, который заперт в тесной комнате со своими воспоминаниями. Воспоминания эти связаны исключительно с телеканалом «Матч ТВ», — сыронизировала продюсер. Канделаки заметила, что Уткин постоянно...