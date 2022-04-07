Украинских шахматисток наказали за нежелание поддержать отстранение россиян
Михаил Потапов
Михаил Потапов
14:59, 08 апреля 2022
Мария Музычук (слева) и Анна Музычук (Украина)Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Читайте нас в Google Новости
Украинских шахматисток Анну и Марию Музычук наказали за отказ поддержать отстранение коллег из России и Белоруссии. С обеими прекратила сотрудничество Федерация шахмат Львовской области. Об этом сообщается на сайте организации.
Сёстры Музычук не стали подписывать письмо с призывом рассмотреть вопрос об исключении России и Белоруссии из Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), а также об отставке россиянина Аркадия Дворковича с должности президента организации. Украинских спортсменок поблагодарил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Это приятное удивление. Это очень достойно. Самое главное, это подчёркивает статус вне политики. Учитывая тот факт, что в западных ценностях быть подонком и негодяем стало выгоднее и прибыльнее, нежели быть честным человеком. Искренне благодарю этих людей за такой поступок, — сказал Милонов Metaratings.ru.
В 2019 году Анна Музычук заявила, что не собирается прекращать ездить в Россию на турниры. Анна Музычук является трёхкратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы.
В марте 2022 года ФИДЕ дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина за публичную поддержку спецоперации на Украине.