Украинских шахматисток наказали за нежелание поддержать отстранение россиян

Украинских шахматисток Анну и Марию Музычук наказали за отказ поддержать отстранение коллег из России и Белоруссии. С обеими прекратила сотрудничество Федерация шахмат Львовской области. Об этом сообщается на сайте организации.

Сёстры Музычук не стали подписывать письмо с призывом рассмотреть вопрос об исключении России и Белоруссии из Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), а также об отставке россиянина Аркадия Дворковича с должности президента организации. Украинских спортсменок поблагодарил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Это приятное удивление. Это очень достойно. Самое главное, это подчёркивает статус вне политики. Учитывая тот факт, что в западных ценностях быть подонком и негодяем стало выгоднее и прибыльнее, нежели быть честным человеком. Искренне благодарю этих людей за такой поступок, — сказал Милонов Metaratings.ru.

В 2019 году Анна Музычук заявила, что не собирается прекращать ездить в Россию на турниры. Анна Музычук является трёхкратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы.

В марте 2022 года ФИДЕ дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина за публичную поддержку спецоперации на Украине.