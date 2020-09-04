Украинские велогонщики заняли весь пьедестал на гонке в Турции

https://static.news.ru/photo/d127b5ee-ee82-11ea-bd2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpdeveli.veloerciyes.com

Велогонщик Анатолий Будяк с Украины стал победителем однодневной гонки «Гран-при Девели» (Grand Prix Develi) в Турции протяженностью 121,5 км (Девели — Эрджияс).

Второе и третье места заняли Александр Головаш и Андрей Василюк (все — Украина). Лучшим из россиян стал Александр Вдовин из команды «Локосфинкс» (Lokosphinx), финишировавший четвёртым.

Ранее казахстанский велогонщик Алексей Луценко из команды Astana стал победителем шестого этапа многодневки «Тур де Франс» протяжённостью 191 км со стартом в коммуне Ле-Тей и финишем в Мон Эгуале, писал NEWS.ru.