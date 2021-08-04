Украинские синхронистки заявили, что подружились с соперницами из России

Взявшие олимпийскую бронзу украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук рассказали, что в Токио подружились с представительницами из России. Их слова приводит «Р-Спорт».

По словам спортсменок, ранее они не были знакомы с соперницами из РФ и видели их только по телевизору, но теперь очень хорошо общаются.

Поздравляем их с медалями. Понимаем, чего это стоит, — сказала Федина.

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали обладателями золотых наград в произвольной программе дуэтов. Это олимпийское золото стало для Ромашиной шестым в карьере, для Колесниченко — вторым.

Ранее сообщалось, что самая титулованная синхронистка в истории вида спорта Светлана Ромашина объявила о том, что больше не станет принимать участие в следующих Олимпиадах.