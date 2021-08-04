Украинские синхронистки заявили, что подружились с соперницами из России
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
17:10, 04 августа 2021
Марта Федина и Анастасия СавчукФото: Akihiro Sugimoto/AFLO/Global Look Press
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Взявшие олимпийскую бронзу украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук рассказали, что в Токио подружились с представительницами из России. Их слова приводит «Р-Спорт».
По словам спортсменок, ранее они не были знакомы с соперницами из РФ и видели их только по телевизору, но теперь очень хорошо общаются.
Поздравляем их с медалями. Понимаем, чего это стоит, — сказала Федина.
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали обладателями золотых наград в произвольной программе дуэтов. Это олимпийское золото стало для Ромашиной шестым в карьере, для Колесниченко — вторым.
Ранее сообщалось, что самая титулованная синхронистка в истории вида спорта Светлана Ромашина объявила о том, что больше не станет принимать участие в следующих Олимпиадах.