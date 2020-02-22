https://static.news.ru/photo/2b743b6a-5574-11ea-a170-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Меркушина Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала про атмосферу в национальной сборной.

У нас у каждой спортсменки свой тренер, и я считаю, это хорошо для нас, так как реализована индивидуальная подготовка для каждого спортсмена, которая помогает ему. При этом у нас остаётся хороший командный дух, и мы остаёмся одной большой семьёй. Проснувшись сегодня утром, я думала о команде, а не о своём результате, — сказала Меркушина на пресс-конференции.

Ещё одна украинка Вита Семеренко также отметила, что главной причиной успехов сборной является командный дух и вера в друг друга.

К тому же, сегодня день рождения президента нашей федерации Владимира Брынзака, которого мы с удовольствием поздравили медалью, — добавила Семеренко.

Ранее NEWS.ru писал, что женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Второе место заняла сборная Германии, третьими стали украинские биатлонистки. Сборная России заняла восьмое место.