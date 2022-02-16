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Украинская лыжница временно отстранена от Олимпиады из-за допинга

Украинская Лыжница Каминская сдала положительную допинг-пробу
18:03, 16 февраля 2022
Украинская лыжница временно отстранена от Олимпиады из-за допинга Валентина Каминская Фото: Scott Mc Kiernan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Украинская лыжница Валентина Каминская временно отстранена от Олимпийских игр в Пекине из-за положительной допинг-пробы от 10 февраля 2022 года. Она имеет право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщается на сайте Международного агенства по тестированию (ITA).

По данным источника, в допинг-пробе Каминской обнаружено вещество, запрещённое Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Результаты тестирования стали известны 15 февраля. Спортсмена временно отстранена от любой деятельности на Олимпиаде в Пекине.

Это уже третий случай на Олимпийских играх в Пекине, связанный с нарушением антидопинговых правил. 10 февраля от соревнований был отстранён иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки. Также допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. CAS не отстранил фигуристку от соревнований. Разбирательство по её делу будет ещё продолжаться.

Ранее сообщалось, что дедушка российской фигуристки дал показания в суде о том, что сам принимает препарат триметазидин, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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